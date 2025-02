Pallanuoto: A1; trasferta proibitiva, l'Ortigia va a Savona

Una trasferta durissima, valida per la diciottesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto: domani per l'Ortigia c'è l'ostacolo Rari Nantes Savona, formazione terza in classifica che insegue le battistrada Recco e Brescia. In un clima di commozione per la scomparsa dell'ex giocatore e tecnico Romolo Parodi, i biancoverdi proveranno a dare tutto per reggere l'urto di un match complicato. Oltretutto il coach Stefano Piccardo dovrà ridisegnare un'Ortigia senza capitan Napolitano, squalificato, centroboa di ruolo insieme all'ultimo arrivato Avakian, che però sta ancora completando il suo percorso di inserimento.

"A Savona ci aspetta una partita fisica - sottolinea il mancino Eduardo Campopiano, che è anche un ex della Rari Nantes - che ci sarà molto utile in vista di un ulteriore ciclo di gare per noi fondamentali. A partire da quella contro il Quinto, che rappresenterà un primo passaggio decisivo per il nostro campionato. Savona per noi sarà un test importante, nel quale abbiamo l'opportunità di metterci alla prova".



