Pallanuoto: A1; Sfida ai campioni, Telimar in casa di Recco

Lontano da casa, al cospetto dei campioni d'Italia e d'Europa di pallanuoto della Pro Recco.

Domani sarà una trasferta complicatissima per il Telimar Palermo, per lasciarsi alle spalle i match più complicati contro le tre prime della classe, incrociate in appena 15 giorni.

"Il Savona - sottolinea l'allenatore Marco Baldineti - ha una grande organico, 14 giocatori tutti fortissimi. Noi abbiamo pagato molto anche l'assenza di Lo Dico, siamo molto corti in panchina e spesso siamo costretti a centellinare qualche uomo gravato di due falli già nei primi due tempi. Quindi, è ancora più difficile giocare per noi".

"È chiaro - aggiunge - che i tanti gol presi in due partite, ben 32, devono far riflettere. Ma sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, con una squadra completamente rinnovata con giocatori giovani e con poca esperienza. Anche domani, contro la Pro Recco, sarà un'occasione per far crescere il gruppo, per poi concentrarci sulle partite in cui possiamo fare risultato, tenendo sempre a mente che l'obiettivo di questa stagione è e resta la salvezza".



