Ok a mozione, sfiduciato il sindaco di Favignana Forgione

Francesco Forgione non è più il sindaco di Favignana. È stata approvata in consiglio comunale la mozione di sfiducia firmata da otto consiglieri. L'atto è esecutivo e adesso si attende l'invio di un commissario nominato dalla Regione.

Il dibattito è durato oltre tre ore. Nel suo intervento Forgione ha tracciato un bilancio della sua amministrazione e abbandonato l'aula al termine dell'intervento. "Di fronte alla vostra sfiducia sono tranquillo - ha detto - perché per fortuna ognuno ha la propria storia da cui guardare al futuro. Da domani continuerò ad amare queste isole come le ho amate prima di esserne il sindaco, consapevole che quel poco che ho fatto con disinteresse, rigore morale e passione civile, comunque sarà patrimonio di tutta la comunità".



