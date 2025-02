La Vardera lancia in Sicilia il nuovo movimento "Controcorrente"

Con Controcorrente, nome che il deputato regionale Ismaele La Vardera ha dato al suo neo movimento - dopo la rottura con il partito di Cateno De Luca, Sud chiama Nord - inizia l'avventura da leader politico nel parlamento siciliano dell'ex Iena. Ne fanno parte l'imprenditore antimafia Giuseppe Piraino, la pluricampionessa di kickboxing Elena Pantaleo, il figlio di Lia Pipitone, uccisa a Palermo, Alessio Cordaro fino ad arrivare all'ex deputato agrigentino Michele Sodano. Il movimento è stato presentato questo pomeriggio a Palermo.

"Basta siciliani che scappano via per questa terra, lotteremo tutti assieme per far si che l'Isola diventi la nuova terra promessa. Quello che abbiamo - ha detto La Vardera - è un governo che ha svenduto la Sicilia a Roma, che ha piegato la nostra sanità alle logiche di partito, e che continua a nascondersi dietro il voto segreto. Noi non ci piegheremo. Mai con loro. Mai con chi ha tradito e svenduto la nostra Isola".

"Vogliamo una Sicilia in cui restare non sia una scelta coraggiosa - ha aggiunto - ma naturale. Infrastrutture degne di una regione europea: strade e ferrovie moderne per collegare ogni angolo dell'Isola. Non siamo il Sud abbandonato, siamo il centro del Mediterraneo. Proveremo ad attuare lo Statuto siciliano, garantendo autonomia e dignità alla nostra terra.

Scuola, lavoro e ambiente saranno i pilastri su cui costruiremo il nostro futuro".



