Furti e rapine violente, due quindicenni arrestati a Palermo

Due quindicenni, uno dei quali era in comunità, sono stati arrestati a Palermo per furti e rapine in serie portate a segno con metodi particolarmente violenti.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla polizia, su ordine del gip presso il tribunale per i minorenni.

Uno dei due avrebbe commesso due rapine e tentata un'altra tra il 5 dicembre 2024 ed il 4 gennaio 2025 ai danni di alcuni esercizi commerciali del centro di Palermo.

Il 5 dicembre il minore avrebbe minacciato con un bastone i dipendenti di una farmacia riuscendo a impossessarsi di circa 350 euro. Il 4 gennaio avrebbe minacciato con una pistola semiautomatica i dipendenti di un esercizio commerciale portando via 2.100 euro. Lo stesso giorno, puntando una pistola contro il titolare di un esercizio commerciale, avrebbe tentato una rapina, fallita per la reazione della vittima.

L'altro giovane risulta essere indagato anche per una rapina commessa ai danni di un fattorino di Glovo il 13 giugno 2024, in zona Mondello, al quale avrebbe portato via 90 euro. Ad entrambi i minori, inoltre, vengono contestati alcuni furti commessi a Menfi lo scorso 29 dicembre: 5 tentati furti d'auto, un furto in un esercizio commerciale e una rapina tentata nel corso della quale la vittima è stata aggredita e picchiata, "in quanto aveva con sé solo pochi spiccioli" e ha subito la frattura del naso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA