Apre il nuovo punto unico Cup ticket ospedale Villa Sofia

Sarà attivo da lunedì prossimo 17 febbraio il nuovo punto unico Cup/Ticket di Villa Sofia. Il nuovo locale, costituito da 15 postazioni di lavoro, dispone di servizi igienici per utenza e personale e di appositi locali destinati al ristoro dei dipendenti. Il Centro Unico di Prenotazione, grazie al sistema di gestione informatizzata delle prenotazioni, permette, relativamente ai primi accessi e alle prenotazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria (ALPI), l'accesso alle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture sanitarie che operano sul territorio.

Per prenotare le visite e gli esami è necessaria una ricetta del medico di base, del pediatra o di uno specialista, la tessera sanitaria o il codice fiscale.

"L'attivazione del nuovo punto unico Cup/Ticket, realizzato per facilitare e velocizzare l'accesso degli utenti agli sportelli - ha sottolineato il commissario straordinario dell'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara - rientra in una più ampia ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle strutture e dei servizi aziendali".

Gli sportelli sono operativi tutti i giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 13; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17. Per ulteriori info: www.ospedaliriunitipalermo.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA