Nasconde 2,450 kg marijuana, un arresto nel Catanese

A Vizzini (Catania) i carabinieri hanno arrestato un 43enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio perché nascondeva 2,450 chilogrammi di marijuana, droga che avrebbe fruttato alla criminalità circa 25.000 euro. Nove giorni fa l'uomo era stato denunciato insieme con il figlio 20enne perché entrambi erano stati sorpresi con 100 grammi di marijuana. La droga, contenuta in quattro contenitori ermetici, era nascosta dentro un serbatoio dell'acqua in un'abitazione rurale di pertinenza dell'uomo di Contrada Corvo.

Il 43enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere di Caltagirone.



