Lampeggiante blu sull'auto e droga in casa, arresto a Catania

La polizia ha arrestato a Catania un 39enne trovato in possesso di 1,80 grammi di cocaina e 1,82 grammi tra marijuana e hashish e che aveva nella disponibilità un'auto con un lampeggiante blu sul tettuccio, presumibilmente utilizzato di eludere i controlli delle forze dell'ordine, circostanza quest'ultima che gli è costata anche una denuncia per il possesso di segni distintivi contraffatti.

In casa gli agenti gli hanno anche sequestrato materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 240 euro in contanti.

Gli agenti sono intervenuti n via Luppolo, nel quartiere di San Francesco La Rena, dopo aver visto l'uomo accelerare il passo alla loro vista ed entrare in un condominio. Lo hanno inseguito fino ad un appartamento al primo piano dove, dopo aver lasciato la porta aperta, si è disfatto di cocaina gettandola nel water.

I poliziotti hanno recuperato 1,80 cocaina che era caduta per terra. Gli agenti hanno poi trovato altri due involucri di hashish e marijuana e l'altro materiale sequestrato Sentito il pm di turno, i poliziotti hanno posto l'uomo in libertà in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Gip.





