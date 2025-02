Cocaina a domicilio e furti, 12 arrestati a Gela

Sono 12 gli arrestati nell'ambito dell'operazione "H24 Store" della Polizia di Stato che ha sgominato a Gela, in provincia di Caltanissetta, un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina. Nel corso delle indagini, i poliziotti del commissariato hanno documentato 772 cessioni di cocaina eseguito 3 arresti in flagranza di reato e sequestrato sostanza stupefacente. Lo spaccio delle dosi di cocaina, in alcuni casi, avveniva sotto il domicilio dello spacciatore in altri casi la consegna della droga era al domicilio del cliente.

Alcuni degli indagati sono anche accusati dei reati di furti in abitazione e ricettazione. Tra questi il furto di un Fiat Ducato di proprietà del comune di Gela; un furto di detersivi asportati da un deposito di un commerciante gelese, del valore di circa 3.600 euro, la cui refurtiva è stata successivamente acquistata e venduta al dettaglio da un altro commerciante indagato, consapevole che si trattava di merce rubata e un furto in abitazione. In quest'ultimo caso uno degli indagati avrebbe pianificato, e fatto realizzare a tre complici, il furto nell'abitazione della propria fidanzata, approfittando dell'assenza dei genitori di quest'ultima, dando indicazioni ai sodali su dove si trovassero i gioielli e gli altri beni di valore da rubare.

Questi i nomi degli arrestati: in carcere sono stati condotti Giuseppe Emanuele Di Noto, 39 anni; Gaetano Incorvaia, 26 anni; Giuseppe Schembri, 43 anni; Carmelo Ascia, 25 anni; Diego Rinella, 36 anni; Alessandro Peritore, 34 anni; Arnaldo Peritore, 22 anni; Nicolò Morello, 40 anni; Giovanni Rinzivillo, 36 anni. Ai domiciliari: Gemma Iapichello, 43 anni; Amedeo Petralia, 24 anni; Alessio Cauchi, 22 anni. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 41enne Nicolò Fulco



