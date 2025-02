Targa su Antonello di Messina in aiuola in città dello stretto

Il sindaco di Messina Federico Basile, accompagnato dall'assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, è intervenuto stamani al posizionamento in una delle aiuole di piazza Antonello di una targa dedicata all'artista, a cui Messina diede i natali. All'evento, che rientra nel percorso del progetto "Messina, Città di Antonello", promosso dall'amministrazione comunale, hanno preso parte la vice presidente del Rotary Club "Stretto di Messina", Agata Labate, che ha donato la targa, e la presidente dell'associazione Antonello da Messina, Milena Romeo, con i rispettivi soci dei due sodalizi che collaborano al percorso di Antonello, e Stello Vadalà, in rappresentanza della Fondazione "Messina per la Cultura".

"Con questa iniziativa è nostra intenzione - ha detto Basile - presentare ai croceristi, che arrivano nella nostra città, uno dei più grandi pittori del Rinascimento. Attività come queste assumono finalità culturali e identitarie non solo per i turisti, ma anche per fare conoscere l'artista Antonello sempre di più alla cittadinanza, agli studenti e alle giovani generazioni".

Le iniziative sono state avviate in occasione delle celebrazioni del 70esimo anniversario della "Mostra su Antonello e la pittura siciliana del '400" del 1953 e continuano con eventi che legano luoghi della città di Messina alla memoria del sommo artista fino alla futura realizzazione della "Casa Museo di Antonello".





