Pallanuoto: A1; Ortigia, con la De Akker è già uno spareggio

Domani alla piscina "Paolo Caldarella" di Siracusa il turno infrasettimanale di A1 di pallanuoto vede di scena l'Ortigia contro la De Akker Bologna, nel match: per gli aretusei una sfida fondamentale contro una squadra che sta disputando un ottimo campionato, come dimostra il sesto posto in classifica, con cinque punti di vantaggio proprio sui biancoverdi: è una specie di spareggio per la formazione siracusana, che deve provare ad accorciare le distanze e accumulare punti importanti nella corsa alla quarta o quinta posizione, prima di un altro ciclo terribile, che li vedrà impegnati a Savona e poi in casa contro il Recco. Il coach Piccardo dovrà fare a meno ancora del portiere Tempesti, infortunato, e dovrà valutare Kalaitzis, alle prese con l'influenza.

"Veniamo da due bruttissime prestazioni - osserva Sebastiano Di Luciano, attaccante dell'Ortigia - contro Sabadell e Brescia.

Sono sconfitte che dobbiamo però archiviare immediatamente e sono certo che non influiranno sulla nostra idea di gioco, sulle nostre certezze e sui nostri obiettivi. Tra questi ultimi c'è sicuramente quello di battere la De Akker". Gli fa eco il difensore Lorenzo Giribaldi: "Quella contro Bologna non sarà una gara semplice, anzi. Loro sono molto attrezzati, sia sul piano difensivo che su quello offensivo. Dovremo stare molto attenti al loro contropiede e ad alcune loro individualità ed essere molto compatti in difesa".



