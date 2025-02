Le 74 edizioni di Sanremo dipinte, in mostra a Palermo

Una collettiva di pittori che interpretano Sanremo con 74 dipinti che rappresentano le edizioni del festival fino ad oggi. Si chiama "Parafrasando Sanremo" la mostra che si inaugura oggi, 11 febbraio, alle 17, all'hotel Villa D'Amato di Palermo, organizzata dall'associazione culturale Cala Panama e visitabile fino al 10 marzo. "Dipinti che sono tanti quante le edizioni di Sanremo fino ad oggi - spiega la vicepresidente dell'associazione Cala Panama, Caterina Trimarchi - riproducono tutte le canzoni vincitrici festival dal 51 al 2024, ovviamente non conosciamo ancora la canzone vincitrice del 2025, quindi dipingeremo un quadro dedicato al vincitore non appena verrà proclamato". Ogni dipinto raffigura uno dei vincitori del festival, anno per anno, da Modugno ad Anna Oxa, Adriano Celentano, Gianni Morandi, i Pooh, fino ai più recenti Mahmood, Maneskin e Angelina Mango.

"Non in tutti i dipinti compare il volto e la figura degli artisti - spiega ancora la Trimarchi - in alcuni, infatti, compare il significato della canzone. Nel mio caso, infatti, io ho interpretato la canzone de Il Volo, Grande amore, vincitrice del 2015. La mostra, infatti, si chiama parafrasando e usa un termine più letterario che pittorico perché abbiamo tradotto in immagine il significato più profondo delle canzoni", conclude Trimarchi.



