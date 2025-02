Corriere con 2,5 chilogrammi di cocaina in auto, arrestato

Finanzieri del comando provinciale del capoluogo etneo hanno arrestato, a San Gregorio di Catania, per trasporto di sostanza stupefacente, un corriere che, a bordo di un'autovettura, trasportava circa 2,5 chilogrammi di cocaina. La droga, che aveva un valore di mercato stimato in 500mila euro, è stata sequestrata, assieme a un tirapugni e a 250 euro in contanti, da militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria etneo e da unità della compagnia Pronto impiego di Catania. Il gip ha convalidato l'arresto e il sequestro e l'uomo, a cui è stato contestato anche il reato di porto di arma od oggetti atti ad offendere, è stato condotto in carcere.



