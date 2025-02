Schifani pronto a ricandidarsi, "mio programma decennale"

"Il mio è un impegno difficilmente realizzabile in una sola legislatura. E' un impegno che presuppone tempi un attimo più ampi. Se ci si deve occupare seriamente della Sicilia occorrono, come minimo, dieci anni se non di più". Così il Governatore Renato Schifani, in un'intervista a BlogSicilia, lascia intendere chiaramente la sua intenzione di ricandidarsi alla presidenza della Regione. "Il mio è un impegno di doppia legislatura - spiega Schifani - perché ho portato e sto portando avanti dinamiche di alta strategia innovativa, che naturalmente non si possono consumare in pochi anni. Riterrei un errore abbandonare questo percorso, per il quale mi sto spendendo molto con un Governo di coalizione e con il convinto sostegno del Governo nazionale che ci sta dando una grande mano. Ovviamente ne discuteremo all'interno dell'alleanza, trattandosi di scelte che presuppongono piena condivisione, ma sono fiducioso".



