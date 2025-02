Rubata cassa in un bar a Catania, bottino da 19mila euro

La polizia ha identificato e denunciato l'autore del furto della cassa di un bar di Catania. E' stato il titolare, al momento dell'apertura dell'attività, ad accorgersi del furto avvenuto nella notte con l'ammanco dell'intero incasso della giornata precedente, circa 19.000 euro. Agenti del commissariato Borgo Ognina, dopo la presentazione della denuncia, hanno avviato le indagini acquisendo le registrazioni video dei sistemi di sorveglianza del bar. Dall'esame delle immagini, i poliziotti hanno notato un giovane che, giunto a bordo di uno scooter, ha forzato una delle porte d'ingresso e, una volta introdottosi all'interno, ha portato via la cassa. Gli agenti sono riusciti a risalire all'identità dell'autore del furto, un catanese di 32 anni con precedenti per spaccio di droga, che è stato condotto in commissariato per le verifiche del caso e denunciato per furto aggravato.

