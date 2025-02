Le Madonie si presentano al mondo alla Bit di Milano

Dal mare alle altezze vertiginose di Pizzo Carbonara, passando per i sentieri, le bellezze uniche dei borghi, le esperienze da vivere e l'enogastronomia. Le Madonie "sbarcano" alla Bit di Milano con la Dmo (Destination Management Organization) Madonie e Targa Florio, guidato del neodirettore del Consorzio Turistico Cefalù Madonie, Smeralda Tornese e alcuni componenti del nuovo CdA, tra cui Giovanni Nicolosi di San Mauro Castelverde e Daniela Di Garbo di Castelbuono. "La destinazione Madonie diventa sempre più completa e pronta a offrire ai turisti di tutto il mondo un viaggio nell'identità siciliana, attraverso le eccellenze di un territorio votato all'arte e all'enogastronomia - dice il neodirettore - senza dimenticare la componente storica e naturalistica. Ricordiamo che il Parco delle Madonie fa parte della rete Geopark Unesco e che può (e deve) essere elemento-chiave per il posizionamento turistico della destinazione, che vede primeggiare anche le passioni, con la corsa leggendaria della Targa Florio che rappresenta un ponte tra passato e futuro, verso un turismo che unisce motori, cultura e paesaggio. Qui a Milano abbiamo proposto un modello di sviluppo che ha come obiettivo principale la valorizzazione di un territorio eterogeneo, così diverso metro dopo metro e, proprio per questo, dal grande appeal per il nuovo viaggiatore sempre più attento e consapevole. Obiettivo è mettere a sistema le tante risorse che il territorio offre, trasformandole in un'offerta turistica forte, coesa e in grado di competere a livello internazionale".

Occasione per valorizzare il territorio madonita è stato il panel dal titolo "Madonie: tra percorsi di resilienza, sostenibilità ed eccellenza", organizzato all'interno dell'area eventi della Regione siciliana. Uno spazio fondamentale per promuovere la Dmo attraverso le parole di chi vive, intraprende e valorizza giorno per giorno le Madonie. Ospite d'eccezione la famiglia Fiasconaro, rappresentata dal maestro Nicola e suo fratello Fausto, ambasciatori del gusto madonita nel mondo che hanno omaggiato i visitatori con un "finale a sorpresa gourmet", dimostrando il legame indissolubile con il proprio territorio



Riproduzione riservata © Copyright ANSA