Fondazione Federico II alla Bit di Milano dopo 18 anni

"Dopo 18 anni, la Fondazione Federico II è tornata alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L'argomento è stato discusso insieme al presidente della Regione, Renato Schifani, e ad altri ospiti autorevoli, durante un talk organizzato nello stand della Sicilia alla BIT 2025".

Così il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno su Fb.

"Abbiamo ripercorso le numerose iniziative realizzate nel 2024 e tuttora in corso, le collaborazioni con importanti organizzazioni culturali e, soprattutto, abbiamo ribadito la nostra missione: ampliare le azioni della Fondazione Federico II su tutto il territorio regionale, per arricchire ulteriormente l'offerta culturale destinata ai visitatori in Sicilia e, naturalmente, ai siciliani stessi - aggiunge Galvagno -. Nel 2024, abbiamo raggiunto un grande traguardo: il complesso monumentale del Palazzo Reale ha superato le 900.000 presenze".





