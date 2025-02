Coppia arrestata per droga, lui la teneva sotto il parrucchino

Un uomo di 39 ed una donna di 40 sono stati arrestati dai carabinieri a Catania per detenzione di droga. L'uomo è stato trovato in possesso di 75 grammi di marijuana 'amnesia' e 'viola' per un peso complessivo di circa 75 grammi. Nove dosi di cocaina erano state invece nascoste dall'uomo sotto il parrucchino. Mentre i carabinieri lo facevano entrare nella Gazzella l'uomo ha inavvertitamente urtato con la testa il montante dell'auto e la parrucca si è spostata scoprendo la droga. La donna è stata trovata con una dose di crack. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per il 39enne gli arresti domiciliari mentre per la 40enne l'obbligo di firma tre volte alla settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA