Bruciano materasso e mobili in strada ad Adrano, due denunce

La polizia ha denunciato, per combustione illecita di rifiuti, due giovani di Adrano, di 14 e 20 anni, sorpresi a bruciare parti di mobilio e un materasso in strada, nei pressi delle case popolari di via Della Regione. A notare l'incendio sono stati agenti del locale commissariato. Le fiamme erano state appiccate a materiale destinato, il giorno seguente, al ritiro dei rifiuti ingombranti. Dopo aver provveduto a spegnere il rogo agenti del Commissariato hanno identificato i due che avevano appiccato l'incendio utilizzando una bottiglia di alcool etilico denaturato e un accendino. Il 14enne e il 20enne hanno poi provveduto al ripristino dei luoghi, ripulendo l'area dalla restante parte del materiale non ancora incendiato.



