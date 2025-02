Alla Bit gli albergatori siciliani promuovono l'isola

Gli albergatori siciliani si sono dati appuntamento alla Bit di Milano con l'obiettivo di promuovere la Sicilia e le strutture ricettive dell'Isola, alla luce anche del significativo incremento dell'11,1% dei turisti stranieri arrivati in Sicilia, così come ha confermato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nell'intervento di oggi nel padiglione della Regione.

Con il presidente di Federalberghi Sicilia e amministratore delegato di Sac, società di gestione dell'aeroporto di catania, Nico Torrisi, c'erano la neo presidente degli albergatori di Palermo, Rosa Di Stefano, entrata a far parte del direttivo Uras Federalberghi Sicilia e nominata dal sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello e dal vicesindaco Rosario Lapunzina, componente del tavolo tecnico sul turismo della cittadina normanna in provincia di Palermo. Presenti anche Antonio Marino, presidente Federalberghi Trapani, Cristian del Bono, presidente Federalberghi isole Eolie e Rosario Di Bernardo, presidente Federalberghi Ragusa, Giovanni Cultrera, soprintendente del teatro Bellini di Catania e Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa.

A Milano, gli albergatori hanno incontrato il deputato della Camera Manlio Messina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA