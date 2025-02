Alla Bit di Milano presentato il Festival del Gattopardo

Grande interesse e partecipazione alla Bit di Milano per la presentazione del Festival del Gattopardo - XX Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ufficialmente inserito tra i Grandi Eventi della Regione Siciliana 2025. Durante la conferenza stampa "Un anno straordinario per la Costa del Mito", organizzata dalla Dmo Distretto Turistico Valle dei Templi, il Comune di Santa Margherita di Belìce ha presentato il prestigioso appuntamento culturale, che si svolgerà dal 1 al 3 agosto 2025. A rappresentare la città è stata l' Assessore al Turismo, Spettacolo e Promozione Territoriale Deborah Ciaccio, che ha evidenziato il valore del festival come punto di riferimento per la letteratura e la cultura siciliana e internazionale. "Il Festival del Gattopardo non è solo un premio letterario, ma un'esperienza culturale a 360 gradi, in cui letteratura, storia ed enogastronomia si intrecciano per raccontare l'anima autentica della Sicilia. La presenza alla Bit ci ha permesso di proiettarlo in una vetrina internazionale, attirando l'interesse di operatori del settore e appassionati di cultura", ha detto Ciaccio.

Uno dei momenti più apprezzati della conferenza è stato l'intervento del maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, ospite d'eccezione per raccontare il progetto del dolce "Il Trionfo di Gola del Gattopardo", una reinterpretazione della pasticceria siciliana ispirata alla sontuosità gastronomica descritta nel celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

"Riportare in vita i sapori di un'epoca attraverso la pasticceria è un modo per raccontare la Sicilia con il gusto e l'emozione della tradizione. Il Festival del Gattopardo è un esempio straordinario di come la cultura possa dialogare con l'enogastronomia, valorizzando il territorio in chiave turistica e identitaria", ha affermato Fiasconaro.

Al termine della presentazione, il pubblico ha avuto l'opportunità di degustare il "Trionfo di Gola", un assaggio che ha conquistato i presenti e suscitato grande curiosità tra gli operatori turistici e i media presenti.



