Travolto da auto che non rispetta lo stop, ma è denunciato

Travolto da un'auto, che a un incrocio non rispetta lo stop, mentre era alla guida di uno scooter, riporta delle importanti lesioni a una gamba, ma viene denunciato dalla polizia. Protagonista della vicenda un minorenne di Acireale che guidava una moto rubata. Inoltre il giovane è risultato positività ai cannabinoidi al momento dell'incidente, come confermato da successivi esami tossicologici. Pertanto, sebbene il minorenne avesse ragione nelle fasi dell'incidente, la polizia lo ha sanzionato amministrativamente per guida senza patente e denunciato ricettazione e per guida sotto l'effetto di sostanza stupefacenti. Inoltre la sua posizione è stata segnalata alla Procura per i minorenni per guida in stato di alterazione psicofisica, come previsto dal codice della strada. Lo scooter, incidentato, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.





