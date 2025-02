Randazzo (M5s), troppi rifiuti nei piazzali a Bellolampo

Il consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo presenterà un esposto in procura per denunciare la situazione nella discarica di Bellolampo a Palermo. "Consegneremo foto scattate a inizio di settembre e altre proprio nei giorni scorsi. Ci sono tanti rifiuti sul piazzale esterno dell'impianto del trattamento meccanico-biologico". Per Randazzo: "Ci sono oltre 15.000 metri cubi di rifiuti accumulati in attesa di essere trattati. Anche all'interno mi riferiscono che la situazione sia complessa con rifiuti accumulati nei corridoi in attesa di essere biostabilizzati nelle biocelle".

Per la Rap si tratta di una situazione normale che fa parte del ciclo dei rifiuti. "Durante la sindacatura di Orlando nei piazzali c'erano 200 mila tonnellate di rifiuti - dice Giuseppe Todaro presidente della Rap - adesso saranno 10 mila. Per noi si tratta di un normale ciclo di produzione visto che deve essere trattato dall'impianto Tmb che in questo periodo funziona a pieno regime. I cumuli davanti l'impianto fanno parte della normale lavorazione. La situazione è sotto controllo. Nulla di drammatico".



