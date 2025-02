Redditi mai dichiarati, sequestro beni a cantante neomelodico

Sequestrati beni per 220mila euro a Daniele De Martino, nome vero Agostino Galluzzo, cantante neomelodico di Palermo, sconosciuto al fisco, il cui padre ha percepito 40mila euro del reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2022, dichiarando nella richiesta del sussidio che il figlio era disoccupato. Anche il genitore è stato denunciato ed è stato disposto il sequestro dei beni per equivalente. L'operazione, denominata Sold out, è stata condotta dalla Guardia di finanza, su ordine del Gip, e ha portato anche al sequestro, tra Palermo e Napoli, di orologi Rolex, gioielli, e denaro contante.

L'attività parte una verifica fiscale della Gdf di Palermo per gli tra il 2016 e il 2022. Il cantante era stato destinatario di misure di prevenzione personali, come divieti del questore che gli impedivano di accompagnarsi a soggetti socialmente pericolosi. In diverse occasioni gli era stato proibito di esibirsi dal vivo. Il neomelodico pubblicizzava attraverso i propri profili social centinaia di concerti e feste private, senza che avere mai aperto una partita Iva. Era molto attivo su siti e App di settore dove aveva caricato diversi album e video musicali.

Proprio i profili social sono stati utili alle fiamme gialle per la ricostruzione dei compensi percepiti, quantificati in quasi 850 mila euro in 6 anni di attività. Inoltre, per le annualità 2018, 2019 e 2021, il cantante avrebbe omesso la dichiarazione dei redditi e per questo è stato denunciato.

