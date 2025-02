Pallamano: A1; Erice riceve il Mezzocorona, vietato distrarsi

All'orizzonte c'è il cammino verso la Final Eight di Coppa Italia, in programma a Riccione dal 27 febbraio al 2 marzo, ma il presente è la quinta gara del girone di ritorno per la capolista della A1 femminile di pallamano, l'Handball Erice.

Domani le ragazze allenate dalla spagnola Cristina Cabeza Gutierrez avranno tutto da perdere nella sfida casalinga al Mezzocorona, terzultimo in graduatoria. Un'altra buccia di banana da evitare.

"Penso che la partita contro Mezzocorona - sostiene Nicole Bernabei, centrale dell'Handball Erice - potrebbe essere una buona occasione per lavorare sul nostro gioco, pensando anche ai prossimi impegni. L'idea è quella di potere rendere al meglio domani, per arrivare alle gare che contano nella miglior condizione possibile. Dovremo entrare in campo concentrate, senza sottovalutare quest'avversaria, e cercando di imporre il nostro gioco dall'inizio. L'integrazione delle nuove compagne è a buon punto".



