Atletica: Mangione primato italiano dei 400 donne indoor

Dopo 29 anni cade il record italiano indoor dei 400 metri femminili. È la grande serata di Alice Mangione che al meeting di Karlsruhe, in Germania, vola in 51"75 superando nettamente il primato di 52"17 stabilito da Virna De Angeli il 10 marzo 1996 a Stoccolma.

Fantastica la gara della portacolori dell'Esercito che toglie quasi un secondo al personale in sala di 52"60 realizzato l'anno scorso e si prende il successo nella tappa Gold del World Indoor Tour, perché nell'altra serie la britannica Lina Nielsen non riesce a far meglio con 51"93.

Medaglia d'argento nella scorsa stagione con la 4x400 mista agli Europei, oltre che agli Europei indoor di due anni fa nella 4x400 donne, sulla distanza la 28enne siciliana di Niscemi è anche la seconda italiana di sempre all'aperto con il 51"07 dei Giochi di Parigi.



