A Castelvetrano cena innamorati in parrocchia

La cena di San Valentino? In parrocchia. L'idea originale è stata ripresa dopo sette anni dall'ultima conviviale degli innamorati che si svolse quando parroco a Santa Lucia di Castelvetrano (Castelvetrano) era don Baldassare Meli. A riprenderla ora sono stati i piccoli frati e le piccole suore di Gesù e Maria che da alcuni anni vivono in comunità presso la parrocchia a Castelvetrano. Così, grazie anche al patrocinio gratuito del Comune e alla generosità di diverse attività commerciali della città, venerdì 14 febbraio, ore 19 inizio con la santa messa e benedizione delle coppie, la cena per gli innamorati si ripeterà quest'anno nell'oratorio della parrocchiale. Sono 35 le coppie che parteciperanno, mentre un tavolo sarà riservato a 4 single.

Tra le curiosità della serata: l'animazione del gruppo Colibrì 2.0 e fra Martino, al secolo Daniele Piccioli, che guarnirà con un tocco di originalità i piatti che saranno presentati ai tavoli. Non a caso lo farà fra Martino che, prima di indossare il saio, è stato maggiordomo all'Ambasciata americana a Firenze e cuoco in diversi ristoranti tra Toscana e Liguria. Originario di Cafaggio (Toscana) Daniele Piccioli (fra Martino) è entrato nella comunità dei piccoli frati con una prima esperienza in Louisiana, negli Stati Uniti. Ora è nella comunità di Castelvetrano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA