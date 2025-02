Sanitari del 118 aggrediti mentre soccorrono paziente

Aggressione con calci e pugni ai sanitari del 118 mentre tentavano di rianimare un uomo che si trovava per strada nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. A colpire il personale due fratelli della persona soccorsa che sostenevano di avere atteso per troppo tempo l'arrivo dell'ambulanza che invece avrebbe impiegato meno di dieci minuti a giungere sul posto dopo la chiamata alla centrale operativa.

Mentre i due sanitari cercavano di praticare il massaggio cardiaco sono stato colpiti con calci e pugni dai familiari dell'uomo. In soccorso del personale del 118 sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno identificato gli autori del pestaggio e consentito di trasportare in ospedale il paziente che è morto subito dopo il ricovero. I due fratelli saranno denunciati per percosse e interruzione di pubblico servizio.





