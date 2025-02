Marilù Furnari nuovo direttore sanitario Villa Sofia

Manca solo la firma, ma è Marilù Furnari, ex direttore sanitario dell'ospedale dei Bambini passata all'assessorato regionale alla Salute, a ricoprire il posto di direttore sanitario degli ospedali Villa Sofia Cervello. Per il momento è solo un'indiscrezione ma ormai sembra sia una questione di ore prima che arrivi l'ufficialità.

La Furnari dal febbraio 2023 è alla guida del servizio formazione del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale alla Salute. Prende il posto di Aroldo Gabriele Rizzo, che si è dimesso dopo settimane di caos e polemiche sulla gestione dell'azienda ospedaliera.



