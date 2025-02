Giovanni Sollima in concerto con l'Orchestra Jazz siciliana

Giovanni Sollima e l'Orchestra Jazz Siciliana un binomio per un progetto inedito con una prima assoluta dando vita ad un progetto artistico con la celebrazione tra jazz e musica contemporanea. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group ospiterà all'interno della Stagione Concertistica "Brass in Jazz 2024 - 2025 Musiche del nostro tempo" il virtuoso violoncellista riconosciuto tra i più grandi talenti a livello internazionale, Giovanni Sollima sul palco con l'Ojs diretta dal Maestro Vito Giordano. Grande attesa per l'appuntamento di questo fine settimana al Real Teatro Santa Cecilia con il concerto Cello Jazz. Un fine settimana, da venerdì 7 e sabato 8 febbraio con doppio turno ore 19.00 e 21.30, a domenica 9 sempre con doppio turno ore 18.00 e 20.30, una sonorità che travalica i confini dei generi, il Brass Group offre con il ciclo denominato Musiche del nostro tempo.

"L'Orchestra Jazz Siciliana - dice il maestro Sollima - è una realtà straordinaria a livello mondiale, con alle spalle una storia importante e di grandissimo spessore non solo qualitativamente ma anche come esempio di esperienza fatta essenzialmente di empatia e senso della condivisione e di purezza. Almeno questo è ciò che ho sempre percepito e che ho avuto modo di constatare già tantissimi anni fa quando venne eseguito un mio brano diretto dal mitico Gaslini. Non è facile trovare formazioni orchestrali in cui si "respiri" suono e umanità allo stesso tempo e questa è una delle ragioni della mia forte attrazione. Direi che effettivamente rappresenta la vera differenza con tante altre formazioni orchestrali".



