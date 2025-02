Giornalisti, assegnati i Premi Mario e Giuseppe Francese

Un applauso ha accolto al teatro Politeama l'annuncio della vittoria del premio Mario e Giuseppe Francese da parte degli alunni dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo. Professori e alunni hanno invaso il palco per ritirare l'ambito premio. Alla manifestazione nel centenario della nascita di Mario Francese, il cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia assassinato dalla mafia il 26 gennaio del 1979, hanno preso parte il figlio Giulio, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, le autorità militari, i vertici della magistratura, il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Roberto Gueli e numerose scolaresche. I riconoscimenti, quest'anno sono stati assegnati a Salvo Palazzolo, inviato di Repubblica, Luciana Esposito, fondatrice e direttrice di Napolitan.it, e Filippo Passantino dell'agenzia Sir. Premio speciale per Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, registi e sceneggiatori del film Iddu, ai quali sarà conferito il premio speciale Mario e Giuseppe Francese. La commissione che ha assegnato il premio giornalistico è presieduta da Gaetano Savatteri ed è composta da Marco Romano, Felice Cavallaro, Salvatore Cusimano, Giulio Francese, Roberto Gueli, Tiziana Martorana, Franco Nicastro, Nello Scavo e Lidia Tilotta.

L'edizione 2025 del premio è organizzata grazie alla collaborazione dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, del Comune, del gruppo Giornale di Sicilia, dell'Associazione Uomini del Colorado, con il patrocinio del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Mario Francese aveva 54 anni quando venne ucciso. Le sue inchieste giornalistiche sull'avanzata dei boss corleonesi furono il movente dell'omicidio, come sottolinea la sentenza di condanna di appello. Nelle motivazioni i giudici - che hanno riconosciuto come colpevoli Leoluca Bagarella, Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Raffaele Ganci e Francesco Madonia - spiegano: "Il movente dell'omicidio Francese è sicuramente ricollegabile allo straordinario impegno civile con cui la vittima aveva compiuto un'approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia".



