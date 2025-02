Asp Messina, via a 'Programma nazionale equità nella salute'

"La salute della comunità è al centro delle azioni dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina, che si sta impegnando a garantire l'accesso a servizi sanitari di qualità per ogni individuo". Così, in conferenza stampa all'Asp di Messina, il direttore generale Giuseppe Cuccì presentando il Programma nazionale equità nella salute (Pnes) per superare le disuguaglianze sanitarie e promuovere il benessere collettivo.

"Stiamo lavorando - ha aggiunto Cuccì - per sviluppare strategie innovative che affrontino le disuguaglianze sanitarie e promuovano il benessere di tutti i cittadini. La collaborazione con le istituzioni locali e le organizzazioni non profit è essenziale per creare un sistema sanitario efficace e inclusivo".

Presentati gli ambulatori di prossimità, che saranno attivati a Messina, Milazzo e Mistretta e che rappresentano un passo verso l'assistenza diretta e tempestiva per le fasce più vulnerabili della popolazione. I sindaci di Messina, Federico Basile, di Milazzo, Giuseppe Midili, e di Mistretta, Sebastiano Sanzarello, hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa, dicendosi "determinati a combattere le disuguaglianze e a garantire che questi ambulatori diventino un'opportunità per le persone svantaggiate e straniere, affinché possano partecipare attivamente alla vita della comunità".



