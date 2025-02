Pistola rubata e droga, arrestato agrigentino

È stato trovato in possesso di una pistola, con un colpo in canna, rubata 28 anni fa a Como, di 18 grammi di eroina e di un chilo e 200 grammi di hashish. Per detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione un 46enne di Ravanusa (Agrigento) è stato arrestato dai carabinieri delle stazioni di Naro e Ravanusa, supportati dai militari dello squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia.

I militari dell'Arma hanno fatto una perquisizione in un casolare di Naro e sotto un cumulo di pietre, all'interno di un contenitore in plastica per la conservazione di alimenti sottovuoto, è stata trovata la pistola con 2 caricatori pieni e altre 4 munizioni dello stesso calibro.

Le perquisizione estese anche a Ravanusa, nell'abitazione dell'uomo, hanno portato al sequestro di 18 grammi di eroina e, poco distante dall'abitazione, nel sottotetto di un casolare, oltre 1,2 chilogrammi di hashish. L'indagato è stato messo ai domiciliari.



