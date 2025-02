Pallanuoto: Euro Cup; Ortigia, in Spagna crocevia per i quarti

Dentro o fuori. Domani notte europea da brividi per l'Ortigia, in acqua a Sabadell, dove sono attesi dai forti spagnoli di coach Colet, nel ritorno degli ottavi di finale di Euro Cup di pallanuoto.

Una sfida impegnativa per gli uomini di Piccardo che, oltre a dover rimontare i tre gol di scarto subiti all'andata, devono fare i conti con due assenze pesanti. Oltre a Kalaitzis, infatti, espulso nel match giocato a Catania e squalificato dal giudice sportivo, l'Ortigia dovrà rinunciare anche all'infortunato Tempesti, leggendario portiere già azzurro, che partirà con la squadra ma che difficilmente sarà utilizzabile.

Un ostacolo in più per i biancoverdi contro un Sabadell che punta alla vittoria del trofeo e che, sicuramente, sarà aggressivo sin dall'inizio, per cercare di portare subito il match dalla propria parte e creare quel divario che possa scoraggiare le speranze di rimonta della squadra siracusana.

"Conosciamo bene il valore del Sabadell - sottolinea Stefano Piccardi, coach dei biancoverdi - e sappiamo che non dobbiamo concedere quel che abbiamo concesso all'andata, a cavallo tra il secondo e il terzo tempo. Non dobbiamo dar loro la possibilità di creare dei gap che poi, per la qualità che hanno, diventa difficile recuperare".

Per il difensore Giorgio La Rosa, l'Ortigia deve andare a Sabadell con la giusta convinzione: "Affronteremo per la terza volta quella che, secondo me, è una delle dieci-dodici squadre più forti d'Europa. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono e di giocare in un campo ostico e con una situazione di punteggio quasi proibitiva da ribaltare. L'Ortigia, malgrado le difficoltà e le assenze, ha spesso dimostrato di saper uscire da certi momenti più forte e compatta. Dobbiamo solo pensare a giocare al meglio e a rimanere attaccati nel punteggio il più a lungo possibile e magari, se c'è anche una sola opportunità, provare a sfruttarla".



