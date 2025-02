Un incendio è divampato la notte scorsa, per cause in corso di accertamento, in un appartamento di Bronte (Catania). Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Randazzo sono intervenuti entrando nell'abitazione e mettendo in salvo un 71enne invalido. Militari dell'Arma hanno anche messo in sicurezza la zona e la palazzina portando fuori tre bombole di gas. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno domato il rogo



