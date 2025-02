Il concerto "Imperatore" di Beethoven e Mendelssohn al Massimo

Ad aprire il nuovo appuntamento della stagione sinfonica del Teatro Massimo di Palermo, venerdì 7 febbraio alle 20.30, è una delle composizioni più note e amate di Beethoven per la grandiosità della sua forma: il Concerto n.

5 per pianoforte e orchestra in Mi bemolle maggiore op. 73 "Imperatore". Segue la Sinfonia n. 3 in La minore op. 56 "Scozzese" ispirata a Mendelssohn dalle suggestioni di un viaggio compiuto anni prima. A dirigere il programma, sul podio dell'Orchestra del Teatro Massimo è la direttrice Gianna Fratta, di ritorno a Palermo, dove ha guidato l'Orchestra Sinfonica Siciliana, e al debutto con l'Orchestra del Teatro Massimo, che la vedrà poi subito di nuovo sul podio per il balletto "Rossini Cards - Le Sacre du Printemps". Solista al pianoforte è Paul Lewis, tra i maggiori interpreti del repertorio classico, acclamato da pubblico e critica per la profondità e naturalezza delle sue interpretazioni.

Composto da Ludwig van Beethoven nel 1809 a Vienna, proprio nel periodo in cui la città era sotto l'assedio di Napoleone, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 op. 73 è dedicato all'arciduca Rodolfo d'Asburgo. La definizione di "Imperatore" non è del compositore, ma del pianista Cramer, e ben si attaglia alla maestosità della composizione, con i suoi tre movimenti dove il pianoforte domina quasi ininterrottamente.

La Sinfonia n. 3 in La minore op. 56 "Scozzese" fu composta ed eseguita da Felix Mendelssohn nel 1842 ed è dedicata alla Regina Vittoria d'Inghilterra. Nel 1829 il giovane compositore aveva compiuto un viaggio a piedi in Scozia, insieme a un amico, fermandosi ad Edimburgo per qualche giorno e poi proseguendo la visita nelle isole scozzesi: da questo viaggio nacquero, poco tempo dopo, l'Ouverture "Le Ebridi" e, dopo oltre un decennio, la Sinfonia "Scozzese".



