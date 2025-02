Galvagno,la festa di Sant'Agata è un richiamo internazionale

"La festa di Sant'Agata è un'emozione che si rinnova ogni anno, pur conservando una testimonianza di fede che resta immutata nei secoli. Questo legame è tangibile anche per i numerosi turisti che, in queste ore, affollano le strade di Catania, così come è un chiaro segno l'attaccamento profondo dei catanesi alla loro concittadina più illustre: una devozione che si esprime in molti modi, nelle sue molteplici sfaccettature. In particolare, mi ha colpito la semplicità con cui ho vissuto la vicinanza a Sant'Agata insieme agli ospiti della Comunità di Sant'Egidio, una fede genuina alimentata dalla certezza di un futuro migliore, grazie proprio alla Patrona". Lo afferma il presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, sui festeggiamenti a Catania per la Patrona, Sant'Agata.

"Questa festa, la prima in Italia e la terza al mondo tra le celebrazioni religiose - aggiunge Galvagno - ha un'importante valenza anche in termini di ritorno d'immagine per tutta la Sicilia. Anche quest'anno, infatti, abbiamo registrato un'affluenza record di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tuttavia, dobbiamo continuare a promuovere al meglio il 'brand' legato ai festeggiamenti in onore di Sant'Agata, per attirare sempre più visitatori".

Il presidente Galvagno rivolge, infine, "un sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale, al Prefetto, alle forze dell'ordine e ai tanti volontari che si stanno adoperando con grande impegno per garantire una festa sicura".



