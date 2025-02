Agrigento Capitale: Federalberghi, prenotazioni in aumento

"Agrigento si prepara a vivere un anno straordinario come Capitale Italiana della Cultura 2025, un riconoscimento che sta generando un forte interesse turistico a livello nazionale e internazionale. I dati confermano una crescita significativa: le prenotazioni alberghiere procedono positivamente e, in particolare, gli alberghi agrigentini rappresentano oltre il 70% delle presenze annuali, contribuendo in modo determinante all'economia locale e alla creazione di posti di lavoro. Nonostante alcune narrazioni mediatiche non sempre favorevoli, il settore turistico e gli operatori locali, rimangono fiduciosi". Lo sottolinea una nota di Federalberghi Agrigento.

"Le nostre strutture ricettive - dice il presidente Francesco Picarella - sono il cuore pulsante dell'economia agrigentina, e il ruolo degli alberghi in questo contesto è fondamentale. Siamo convinti che Agrigento 2025 rappresenti un'opportunità irripetibile per valorizzare il patrimonio culturale e storico della nostra città, generando benefici concreti per l'intera comunità".

Le previsioni indicano un afflusso consistente di visitatori, attratti dalla ricchezza del patrimonio artistico e culturale, nonché dagli eventi che animeranno l'intero anno. Pur riconoscendo le difficoltà organizzative e infrastrutturali, l'ottimismo resta alle stelle. "In questo momento cruciale - prosegue la nota -, è fondamentale un impegno collettivo. Ai cittadini agrigentini si rivolge un appello: se da un lato è giusto pretendere servizi adeguati e diritti sacrosanti, dall'altro è dovere di tutti preservare, valorizzare e rispettare la città e la comunità in cui viviamo. Agrigento 2025 sarà un'opportunità per fare la differenza: uniamo le forze per rendere questa esperienza un successo per tutti".



