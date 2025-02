Aeroporto Catania, '2024 di crescita, oltre 12 milioni passeggeri'

"Il 2024 ha rappresentato un anno di crescita significativa per l'aeroporto di Catania, che si conferma tra gli scali più dinamici e in espansione del Paese.

Con oltre 12 milioni di passeggeri nel 2024, l'attivazione di nuove rotte e il miglioramento continuo dei servizi, l'aeroporto rafforza il proprio ruolo strategico nel panorama nazionale e internazionale, consolidandosi come snodo essenziale per la mobilità e il turismo in Sicilia". Lo ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, società che gestisce gli scali di Catania e Comiso (Ragusa), intervenendo in video conferenza, a 'Airport day', iniziativa organizzata da Assaeroporti a Roma. "Gli aeroporti di Catania e Comiso - ha aggiunto - non sono soltanto infrastrutture di trasporto, ma veri e propri motori di sviluppo per il territorio. Grazie agli investimenti in corso e ai progetti di ampliamento, lo scalo etneo si sta trasformando in un'infrastruttura sempre più moderna ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze di viaggiatori e operatori del settore.

Il potenziamento dei collegamenti con i principali mercati favorisce la crescita del turismo, un comparto chiave per l'economia regionale e per l'internazionalizzazione della Sicilia. L'impegno per il potenziamento della rete aeroportuale - ha sottolineato Torrisi - prosegue con determinazione, con l'obiettivo di attrarre nuovi investimenti, creare occupazione e rafforzare la competitività del sistema aeroportuale siciliano.

Lo sviluppo degli scali di Catania e Comiso passa attraverso un dialogo costante con le istituzioni locali e regionali, il cui supporto si rivela essenziale per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti.I risultati raggiunti rappresentano un traguardo importante, ma anche uno stimolo a guardare avanti con una visione strategica e lungimirante.

Continueremo - ha concluso l'ad di Sac - a investire nell'innovazione e nella crescita, affinché gli aeroporti di Catania e Comiso si affermino sempre più come asset fondamentali per la mobilità, l'economia e l'integrazione della Sicilia nei principali circuiti internazionali."



