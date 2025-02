Green Arrow potenzia gli impianti fotovoltaici in Sicilia

Green Arrow Capital, Stern Energy e Sma Solar Technology hanno completato il rinnovamento degli inverter degli impianti fotovoltaici siciliani in provincia di Enna, Agrigento e Palermo.

L'operazione ha coinvolto in particolare gli impianti di proprietà di Green Arrow Capital, gestiti in manutenzione dal 2023 da Stern Energy, che hanno 9,5 Megawatt di potenza nominale di picco. L'intervento - viene spiegato - permetterà un aumento di producibilità del 20% degli impianti, garantendo energia pulita a oltre 3.500 famiglie e contribuendo a una riduzione annua di circa 4mila tonnellate annue di Co2.



