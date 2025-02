Nell'incendio divampato in un'abitazione a Caltabellotta (Agrigento), in via Cappuccini, in pieno centro, è morto un uomo di 47 anni. La vittima sarebbe il figlio dell'anziana che abita nella palazzina, col marito che non era in casa, e che è rimasta ustionata. Il vento ha impedito all'elicottero del 118 di atterrare e la donna è stata trasportata per ora all'ospedale di Sciacca. Non si conoscono al momento le cause che hanno generato le fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA