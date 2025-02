Calcio: il finlandese Pohjanpalo nuovo bomber del Palermo

Primo finlandese della storia del Palermo e investimento notevole del City Group per provare a ottenere la promozione in serie A: l'attaccante Joel Pohjanpalo ha lasciato il Venezia per legarsi a titolo definitivo alla società rosanero, che lo ha pagato quasi cinque milioni di euro, meno della clausola rescissoria che era di sei milioni.

Ormai ex capitano dei lagunari, soprannominato il Doge, Pohjanpalo ha realizzato 48 gol e fornito 12 assist in 96 partite fra Serie B, Serie A e Coppa Italia. Nello scorso campionato cadetto è stato capocannoniere con 22 reti.

Domani pomeriggio, a partire dalle ore 18, Joel Pohjanpalo saluterà per la prima volta i tifosi rosanero che si raduneranno nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera. I primi 70 tifosi che acquisteranno la maglia gara con la personalizzazione gratuita di Pohjanpalo presso lo store dello Stadio avranno la possibilità di incontrare il calciatore, ricevere l'autografo sulla stessa maglia acquistata e scattare una foto.



