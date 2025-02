Il villaggio di Zafferia, a Messina, è invaso da fango e detriti trascinati dal torrente Zafferia, che è straripato per il temporale che imperversa nella zona. Le strade sono trasformate in fiumi, gli abitanti sono intrappolati nelle abitazioni. I soccorritori dei vigili del fuoco sono in azione, il torrente in piena trascina le auto, alcuni automobilisti sono bloccati.



