Automobilista salvato da sindaco e assessore nel Messinese

A Furci Siculo, nella zona jonica del messinese, il sindaco Matteo Francilia e l'assessore Agatino Pistone, hanno salvato un automobilista rimasto intrappolato nella sua vettura in un sottopasso allagato, lungo il tratto che collega la statale 14 con le frazioni Grotte e Calcare, costeggiando il torrente Savoca, straripato. L'uomo è stato portato nella sua abitazione dai vigili urbani che nel frattempo hanno chiuso l'arteria al traffico per motivi di sicurezza.

Il villaggio di Zafferia, a Messina, è invaso da fango e detriti trascinati dal torrente Zafferia, che è straripato per il temporale che imperversa nella zona. Le strade sono trasformate in fiumi, gli abitanti sono intrappolati nelle abitazioni. I soccorritori dei vigili del fuoco sono in azione, il torrente in piena trascina le auto, alcuni automobilisti sono bloccati.

Violenta grandinata nei paesi dell'Etna, torrente in piena

Una violenta grandinata si è abbattuta nella notte in alcuni paesi del versante Sud-Est dell'Etna, le strade sono state ricoperte di bianco, ghiaccio non neve. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, in particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania dove sono stati soccorsi automobilisti bloccati nelle proprie auto in panne e avviati interventi per i danni d'acqua. A Riposto, zona Torre Archirafi, è in corso la piena di un torrente. Al momento la situazione è sotto controllo, i soccorritori sono al lavoro.

Oltre alle squadre della sede centrale del comando e dei distaccamenti Nord e Sud, sono stati impiegati anche i sommozzatori VVF dei nucleo di Catania e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto. Dalla mezzanotte alle 8 di stamani sono stati effettuati e conclusi 32 interventi in tutto il territorio provinciale, 16 sono ancora in corso e 14 ancora da espletare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA