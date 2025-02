Nel 2023 rubò in chiesa, tracce sangue lo incastrano

Nel giugno del 2023 si era introdotto nottetempo in una chiesa del centro di Acireale (Catania) dove aveva rubato alcuni arnesi lasciando però tracce di sangue perché per entrare si era ferito danneggiando porte e finestre. E' quanto contesta la polizia ad un uomo di 32 anni, al quale gli investigatori sono risaliti grazie alle tracce ematiche, che è stato denunciato per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. All'uomo si è risaliti grazie all'estrapolazione e comparazione del DNA, al quale sono seguiti ulteriori accertamenti tecnici da parte dalla sezione Biologia del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Palermo.





