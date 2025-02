Le Vie dei Tesori partecipa al contest 'Il mio dono'

Sono stati oltre 16.500 i voti per il contest di Unicredit de "Il Mio Dono", che distribuisce 200 mila euro a progetti di enti non profit di tutta Italia. Le Vie dei Tesori ha candidato il programma di restauri e rigenerazione di 52 borghi siciliani, rendendolo protagonista di un contest on line per aggiudicarsi il finanziamento. A vincere la sfida del contest Le Vie dei Tesori è stata Prizzi con 2009 voti, seconda Bisacquino con 1621, terza Centuripe con 1363. I voti sono arrivati dalle comunità ma anche dai tanti emigrati all'estero. Una mobilitazione in linea con il progetto sul Turismo delle Radici, rivolto agli italo-discendenti nel mondo, che vede partner sia la Fondazione Le Vie dei Tesori che l'associazione Borghi dei Tesori e che ha coinvolto tutti i Comuni della rete.

Nei tre Comuni vincitori si potranno finanziare i progetti di restauro e di valorizzazione territoriale che verranno candidati. Ai due più votati andranno 5.000 euro. Il primo premio è sostenuto dall'associazione Borghi dei Tesori (nata nel 2021 come costola della Fondazione le Vie dei Tesori, oggi riunisce una sessantina di piccoli comuni siciliani), il secondo arriverà grazie al supporto Il Mio Dono di Unicredit.

"Bisogna crederci, avere tanta passione e impegno - dice Antonina Comparetto, sindaco del Prizzi - abbiamo coinvolto cittadini, l'intera giunta, amici, funzionari, e tanti emigrati.

Il premio è il simbolo del nostro obiettivo testardo di voler far conoscere questo piccolo borgo dei Sicani, la somma servirà per avviare i lavori sulla torre di avvistamento del castello di Prizzi".

"È stata una competizione sana, con il sorriso - interviene Tommaso Di Giorgio, sindaco di Bisacquino -. Valuteremo con i tre parroci quale intervento sia più urgente, i nostri beni più importanti e bisognosi di cure sono nelle chiese".

"E' un obiettivo di tutta la comunità, c'è stata una condivisione spontanea straordinaria - spiega il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina -. Vuol dire che si inizia a pensare alla propria storia. Ci dedicheremo alla messa in sicurezza dell'antica chiesa dell'Addolorata e stiamo avviando anche un crowdfunding".



