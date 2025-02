Catania, nuova illuminazione nell'Anfiteatro Romano

E' entrato in funzione a Catania è stato il nuovo impianto d'illuminazione dell'Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro, riaperto al pubblico nel luglio scorso dopo tre anni di chiusura con la sua gestione passata dalla Regione Siciliana al Comune di Catania.

Il potenziamento delle luci, voluto dal sindaco Trantino e realizzato con il coordinamento dell'assessorato comunale alle manutenzioni guidato da Giovanni Petralia, è finalizzato a valorizzare anche nelle ore notturne i resti del grande manufatto d'epoca romana, che si estende anche sotto le vie adiacenti.

Coi lavori realizzati in sintonia alle indicazioni della Soprintendenza sono state inoltre migliorate le condizioni di sicurezza, considerato che sono ormai diverse centinaia al giorno, anche nei giorni festivi, i turisti che visitano la cosiddetta 'Catania antica' e i catanesi che, grazie alla nuova gestione del Comune, stanno riscoprendo gli scavi della 'Porta di Jaci, con le sue leggendarie suggestioni. Rigenerate anche le luci del prospetto esterno per l'accesso al monumento, con lo sfondo prospettico dell'attigua chiesa di San Biagio, la cui illuminazione artistica è stata realizzata lo scorso anno



