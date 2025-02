Altro furto ai pozzi Carboj di Sciacca, stop fornitura acqua

A distanza di 17 giorni dal precedente furto, e a poche ore dal completamento dell'intervento di riattivazione, qualcuno ha nuovamente rubato la notte scorsa i fili elettrici che alimentano gli impianti di sollevamento dei pozzi Carboj di Sciacca (Agrigento).

I carabinieri ipotizzano che i ladri abbiano rubato i cavi per appropriarsi del rame contenuto, ma a questo punto non escludono che possa trattarsi di semplici danneggiamenti.

I pozzi Carboj sono sorgenti grazie alle quali viene garantita l'erogazione idrica a buona parte del territorio cittadino e, per adduzione, anche ad altri comuni del versante occidentale della provincia di Agrigento.

La fornitura di acqua è stata nuovamente sospesa, e si annunciano ulteriori disagi per la popolazione, che a seguito del furto di rame dello scorso 14 gennaio aveva già subito una significativa limitazione del servizio di approvvigionamento idrico. L'azienda che gestisce le risorse idriche integrate stava provando ad organizzare un servizio di vigilanza degli impianti.



