Pallanuoto: A1; Telimar, contro Brescia sfida proibitiva

Il Telimar ritrova il suo pubblico, dopo il rinnovo dell'agibilità della tribuna della piscina "Pietro Giliberti" di Terrasini. E lo fa in occasione di una sfida particolarmente impervia, proibitiva, quella di domani contro l'An Brescia nel secondo turno del girone di ritorno di A1. La formazione palermitana arriva all'appuntamento dopo la vittoria in casa dell'Onda Forte. I lombardi, però, sono la squadra del momento, in A1. Hanno battuto Savona e hanno pareggiato a Recco. Hanno in organico tanti top-player, fra cui un paio di ex come Mario Del Basso e Max Irving.

Lo sa bene, Marco Baldineti, coach del Telimar. "Venivamo - ricorda Baldineti - da tre brutte sconfitte. Brutte non tanto per il risultato, che a Trieste, in casa contro il Posillipo e in trasferta a Roma contro il Vis Nova, tre squadre ben attrezzate, ci poteva stare, quanto piuttosto al modo in cui è maturato. L'ho spiegato anche ai miei giocatori. Tanti gol di scarto e soprattutto non siamo quasi mai entrati nel gioco, questo è il vero rammarico, non tanto la sconfitta, che era preventivabile. Oggi siamo al nono posto, ottima posizione per una squadra come la nostra totalmente rinnovata e ringiovanita.

Dobbiamo adesso concentrarci sui prossimi appuntamenti e cercare di fare, intanto, una buona gara contro il Brescia".



