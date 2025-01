Pallamano: A1; Erice,vietato sottovalutare il Cellini Padova

Un testacoda che non deve scalfire la concentrazione della capolista della serie A1 di pallamano.

L'Handball Erice domani sera farà visita a una delle squadre meno quotate del campionato, ma non può permettersi di sottovalutare l'impegno. Contro il Cellini Padova, al terzultimo posto con appena 5 punti, per la quarta giornata di ritorno del torneo, l'obiettivo è comunque tenere a distanza di sicurezza le dirette inseguitrici. Non sono ammessi cali di tensione, come sa bene Lorena Benincasa, capitano e centrale delle Arpie.

"Nonostante Padova sia una squadra che occupa un posto nella parte bassa della classifica - garantisce Benincasa - sappiamo come sia necessario rispettarla e non sottovalutarla. Negli anni passati, proprio a Padova abbiamo sempre avuto qualche difficoltà. Ancora è presto per pensare alla Coppa Italia, manca ancora un mese. È chiaro che adesso siamo concentrate sul campionato, anche se sappiamo benissimo come la conquista della terza Coppa Italia di fila sia un obiettivo importante. La società ci ha regalato due compagne del livello di Barbosa e Do Nascimento, con cui è un onore condividere lo spogliatoio e le giornate di lavoro. Sono atlete che costituiscono un esempio per noi tutte".



